Scaroni: "Galliani amico del Milan, ma non ci risulta suo ritorno"

"Galliani? Per il momento non ho alcuna novità, anche io ho letto di queste ipotesi che hanno preso corpo dopo la cessione del Monza. E' un grande amico del Milan, ma sicuramente non entra nel nuovo Cda rossonero. Se poi RedBird vorrà ritagliargli un ruolo ci informerà, ma al momento non abbiamo notizie". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un breafing con la stampa al termine dell'Assemblea degli azionisti odierni, che ha approvato il bilancio della stagione 2024/25, a proposito delle voci su un possibile ritorno in società dello storico vicepresidente dell'epoca Berlusconi.