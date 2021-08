Mercato Sassuolo, l'ad Carnevali ammette: "Anche Berardi e Boga hanno chiesto la cessione"

AD SASSUOLO

"Locatelli non lo abbiamo regalato alla Juventus, l'operazione ha fatto felici entrambe le società"

Locatelli è andato alla Juventus, ma il Sassuolo ha rischiato di perdere anche Berardi e Boga in questa estate di calciomercato. A rivelarlo è stato l'ad neroverde Giovanni Carnevali che, seppure con la sessione di trasferimenti ancora aperta, ha svelato che il 12 agosto scorso è scaduta una data limite. "Berardi ci ha chiesto di poter provare una nuova avventura, ma le offerte non sono arrivate. Stesso discorso per Boga".

L'esterno italiano è stato anche nel radar del Milan che è sempre alla ricerca di un giocatore di qualità sull'esterno, ma il Sassuolo ha tenuto il telefono acceso fino al 12 agosto: "A suo tempo siamo stati chiari con gli agenti di Domenico dando loro una scadenza. Offerte concrete a quella data non ne hanno portate, ora siamo a fine mercato e dobbiamo programmare". Carnevali non ha parlato di cifre alla Gazzetta di Modena: "Sono tranquillo, non ci saranno tensioni e non avevamo nemmeno fissato un prezzo. Siamo disponibili ad accontentare le richieste dei ragazzi, ma devono esserci offerte congrue".

Un discorso simile per Boga: "Così come Locatelli e Berardi, anche Boga ci aveva chiesto di provare altre esperienze. Abbiamo ascoltato lui e gli agenti, ma al 12 agosto non sono arrivate offerte concrete".

Proprio il passaggio di Locatelli alla Juventus, dopo una trattativa durata tutta l'estate e finita nel vortice delle polemiche per il prestito gratuito biennale prima dell'obbligo di riscatto. Su questo però Carnevali ha voluto specificare: "Non è facile capire per chi non ha le competenze. Questa operazione ha portato un risultato positivo e vantaggi ad entrambe le società, anche se certi tecnicismi sono complicati da spiegare. Sicuramente è sbagliato dire e pensare che abbiamo regalato Locatelli per due anni alla Juve. La realtà è che al termine del girone di ritorno 2022-2023 per la Juve scatterà l'obbligo della vendita e noi avremo la garanzia di incassare gli oltre 37 milioni pattuiti".