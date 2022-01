Carnevali: "Scamacca e Raspadori? Il Sassuolo non ha bisogno di vendere i gioielli"

Giovanni Carnevali intervistato da Sportmediaset.it parla dei gioielli del Sassuolo: "Per Scamacca e Raspadori abbiamo avuto richieste già dall'estate ma anche in questi giorni. Non abbiamo necessità di vendere, è già partito Boga che ha sistemato i conti". L'ad neroverde poi non fissa il prezzo per Scamacca, che interessa all'Inter su tutte: "Vale 45 milioni? Non abbiamo mai fatto una valutazione, magari vale anche di più...".