Lazio, si apre un'ipotesi affascinante: Alvaro Morata

Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Andrea Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Per permettere al club capitolino di impostare l'operazione in prestito a causa dei vincoli del saldo zero - che impongono un acquisto a titolo temporaneo con semplice diritto e non obbligo di riscatto, da finanziare tramite altre cessioni -, gli emiliani dovrebbero prima esercitare l'opzione di prolungamento fino al 2028 sul contratto dell'attaccante in scadenza nel 2027 e venire incontro alle esigenze biancocelesti.
Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza: il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata. Lo scrive il Corriere dello Sport.