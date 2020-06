Sassuolo, per Boga c'è la fila: "Tanti club interessati, sogno di giocare in Europa"

SASSUOLO

Jeremie Boga sarà uno dei nomi più caldi del mercato di questa estate. Sulle sue tracce ci sono diversi top club di Serie A e il diretto interessato non si nasconde. "Ho letto i nomi di tanti grandi club italiani su di me ed è vero - ha spiegato -. Quando mi vedo accostato a Napoli, Roma, Inter e Milan è sempre un piacere". "Sto valutando anche l'ipotesi di restare al Sassuolo, ne ho parlato con mister De Zerbi - ha aggiunto l'attaccante riscattato dal Chelsea -. Adesso sono sono di proprietà degli emiliani...".



"Per ora penso a finire questa stagione, raggiungendo i miei obiettivi, poi vedremo - ha spiegato ancora Boga all'emittente francese RMC. Giocare in Champions o Europa League è un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Per il futuro questo è un obiettivo che ho in mente". Futuro che di sicuro non sarà al Chelsea, che ha preferito non richiamarlo in Premier. "Deluso? Non proprio - ha raccontato l'attaccante neroverde -. Forse non era il mio momento". "Per quanto riguarda la mia clausola di acquisto, io, personalmente, non ho avuto alcun contatto, non mi è stato detto nulla - ha aggiunto -. Ma non ci penso troppo, mi focalizzo solo sul Sassuolo".

"Il campionato che mi si addice meglio? Direi Liga e Serie A, perché si gioca molto in attacco - ha proseguito Boga -. Anche se si dice che il campionato italiano è chiuso, sta crescendo sempre di più con un sacco di squadre che cercano di creare gioco: è qui che sono sbocciato maggiormente". Merito anche di De Zerbi e del suo modo di far giocare il Sassuolo. "Il miste mi dà molta libertà nel mio gioco - ha spiegato l'attaccante neroverde -. Non è cambiato molto rispetto agli anni passati, ma sono più efficace di fronte alla porta, e questo è ciò che fa parlare le persone, le statistiche". "Non si parlerà di un giocatore che è bravo, che dribbla ma che non segna - ha concluso -. Essere in un club e sapere che il prossimo anno sarò ancora lì mi aiuta molto mentalmente".