Carnevali: "Richieste di mercato per Berardi? Non ci saranno solo per lui..."

In casa Sassuolo continuano le voci su un possibile addio di Domenico Berardi nelle prossime sessioni di mercato, tuttavia l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha spiegato come non sarà l'unico a esser finito nel mirino di altre squadre: "Se a gennaio ci chiederanno Berardi? Ogni anno riceviamo richieste, e credo possa non esserci solo Berardi al centro di richieste, faremo le giuste valutazioni al momento opportuno, sedendoci e capendo quello è: fa parte del buon senso questo, non c'è mai una netta presa di posizione. Ma ora siamo concentrati solo sul campionato" ha spiegato a margine dell'Assemblea della Lega Serie B.