Chi è ben attento avrà notato che sugli spalti di San Siro, in occasione del derby di Coppa Italia, è presente anche Medhi Benatia. L'ex difensore della Juventus ha raggiunto Milano in qualità di direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia come riportato da Sky Sport occupandosi con ogni probabilità del futuro di Ismael Bennacer, in prestito dal Milan, e di Luis Henrique, particolarmente apprezzato dall'Inter.