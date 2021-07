Sassuolo, Carnevali avvisa la Juve: "Locatelli via solo alle giuste condizioni"

SASSUOLO

L'amministratore delegato neroverde è tornato a parlare della trattativa coi bianconeri nel corso della presentazione della squadra per la prossima stagione

Presentazione ufficiale del nuovo Sassuolo in serata e tra i tanti protagonisti sul palco di 'Nerovedri sotto le stelle' c'era anche l'ad Giovanni Carnevali, che ha parlato della possibile cessione di Manuel Locatelli: "Ci devono essere le condizioni giuste: il Sassuolo è una società che vuole crescere, è ambiziosa, vuole migliorarsi sempre di più. Se c'è la richiesta di una società importante e sia da parte nostra che del giocatore c'è la possibilità di migliorarsi, allora le condizioni sono giuste".

La presentazione della prima maglia ufficiale per la prossima stagione non ha distratto Carnevali, che ha aggiunto: "Se non ci sono le condizioni giuste, si può migliorare da noi". "Se ci incontreremo ancora con la Juve? Con calma, non abbiamo premura - ha aggiunto - La nostra filosofia non cambia, cerchiamo di costruire una squadra che possa ottenere risultati buoni con un occhio al bilancio, perché vogliamo continuare a essere una società sana, e nel mondo del calcio non è facile: far quadrare i bilanci a volte è come vincere uno scudetto".

Non solo Locatelli però: "Arsenal e Juventus su Locatelli? Non solo lui, ma anche tanti ragazzi della nostra squadra come Berardi, Boga e Raspadori piacciono a tante squadre. È una fortuna, vuol dire che abbiamo giocatori importanti. In tanti hanno richieste ma il Sassuolo è un club ambizioso ed è giusto che se c'è una richiesta da parte di un club importante deve essere congrua, altrimenti restano e continuano a crescere qui con noi", ha ribadito Carnevali.

