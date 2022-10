Sampdoria-Stankovic, oggi l'incontro decisivo con l'agente

NODO PANCHINA

Il club punta a chiudere in giornata: contratto fino a giugno con rinnovo automatico e bonus in caso di salvezza

© afp Dejan Stankovic è l'obiettivo numero uno della Sampdoria in seguito all'esonero di Marco Giampaolo. Dopo i primi contatti nella giornata di lunedì, il club blucerchiato vuole finalizzare l'accordo in giornata con l'agente dell'ex tecnico della Stella Rossa Fali Ramadani, sulla base di un'intesa fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza e anche un ricco bonus.

La terza volta potrebbe essere quella buona. La Samp e Stankovic sono stati vicini per ben due volte nel recente passato, ma l'interesse reciproco non si è trasformato in un accordo. Nel primo caso l'ex giocatore di Inter e Lazio non riuscì a liberarsi dalla Stella Rossa, nel secondo, poco meno di un anno fa, Ferrero fu arrestato dalla Gdf per reati societari e bancarotta nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza) prima di incontrare il procuratore del serbo. Ora Stankovic, che ha lasciato ad agosto il club serbo dopo la mancata qualificazione ai gironi di Champions League, è pronto a gettarsi nella mischia.

In caso di fumata nera, il Doria virerà su Daniele De Rossi, che fa parte dello staff tecnico della Nazionale azzurra e ha già dato la sua disponibilità per iniziare la sua prima avventura da allenatore.

