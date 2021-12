Sampdoria, il legale di Ferrero: "Stava trattando con Stankovic per la panchina"

"Non mi intendo di calcio ma so che il presidente stava trattando con Stankovic per farlo diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Ecco perché al momento dell'arresto si trovava a Milano". Il particolare, che rende la panchina di mister D'Aversa fortemente a rischio dopo il ko casalingo per 3-1 con la Lazio, è stato rivelato a Radio Punto Nuovo dall'avvocatessa Giuseppina Tenga, che difende Massimo Ferrero, arrestato lunedì per bancarotta.

Getty Images