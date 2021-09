Sampdoria, Ferrero: "Petagna? Chiedete a De Laurentiis, ogni volta aumentava il prezzo"

sampdoria

Il presidente blucerchiato: "Accordi non rispettati e non da parte nostra. Ora c'è Caputo, grande calciatore"

La coppia d'attacco della Sampdoria 2021-22 è composta da Quagliarella-Caputo ma è andata vicinissimo ad essere Quagliarella-Petagna. L'accordo per l'attaccante del Napoli è sfumato nelle ultime ore di mercato e Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, racconta com'è andata: "Dovete chiedere a De Laurentiis, eravamo d'accordo ma poi gli accordi non sono stati rispettati. Ogni volta veniva aumentato qualcosa, ho detto sempre sì ma alla fine ho dovuto dire no". Getty Images

Ferrero continua: "Caso Petagna? La salute ci guadagna (ride, ndr). Tutti i calciatori sanno che qui si sta bene, la città è bella, i tifosi sono i migliori d'Europa. Ho mandato un messaggio a De Laurentiis per risolvere il problema ma gli accordi non sono stati rispettati, e non da parte nostra".

Ecco quindi la svolta Caputo: "Basta parlare di Petagna, abbiamo un grande calciatore, molto motivato e l'età non conta. Guardate Quagliarella, che Mancini dovrebbe convocare. O lui o Caputo contro l'Inter mi faranno un regalo".