Serie A, Fiorentina-Sampdoria 5-0: blucerchiati sempre più ultimi

FIORENTINA-SAMPDORIA 5-0

Nulla da fare per i blucerchiati, che affondano nella ripresa subendo quattro reti in pochissimi minuti. Sugli scudi l'ex Real Madrid, con tre assist per i compagni

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dilaga la Fiorentina, che esulta al Franchi travolgendo una Sampdoria che è sempre più il fanalino di coda della Serie A e sempre più vicina alla retrocessione. I blucerchiati reggono il colpo fino al recupero del primo tempo, quando Castrovilli sblocca la sfida al 47'. Nella ripresa ecco la festa viola: Dodô (62'), Duncan (65'), Kouamé (76') e Terzic (88') firmano il 5-0. Italiano sale in classifica a quota 45.

LA PARTITA

Successo travolgente per la Fiorentina, che passeggia sulla Sampdoria: i blucerchiati vengono travolti con un rotondo 5-0 e un grande Jovic, autore di tre assist. Mira da rivedere nei primi minuti, con Castrovilli che non trova la porta e Lammers che non riesce a impensierire Cerofolini. Leris è il migliore per Stankovic, ma deve alzare bandiera bianca alla mezz'ora, dopo uno scontro con Milenkovic. La Fiorentina prende così definitivamente il controllo della partita e spinge, con Nico González impreciso e Castrovilli scatenato. Il 10 viola ingaggia un duello con Ravaglia, che lo ferma in due occasioni, ma non può nulla nel recupero: sul cross di Biraghi, ecco il tiro al volo che vale il vantaggio toscano. Castrovilli firma l'1-0, mentre Nico González continua a sprecare nella ripresa. Stankovic perde anche Oikonomou, inserisce Murillo e affonda grazie alle giocate offensive di Jovic: al 62' il serbo ispira (da terra) per la rete di Dodô (la prima in Serie A), tre minuti più tardi invece ecco l'assist per il siluro di Duncan e il tris viola. Italiano si gioca la carta-Kouamé e viene subito ripagato dall'ex di Genoa ed Empoli, che impegna Ravaglia e cala il poker al 76': bellissimo l'assist di Amrabat, poi l'ivoriano perfora la difesa e trova il gol. Il finale della partita è dunque una festa per la Fiorentina, che insegue a più riprese il quinto gol. Ravaglia dice no a Bianco e Saponara, ma la rete arriva comunque, con la prima volta di Terzic all'88' (e il terzo assist di Jovic). Giua non concede recupero e finisce 5-0 per la Fiorentina, che ottiene il terzo successo stagionale sulla Samp e sale a 45 punti. Ultimissima la formazione blucerchiata, con 17 punti.

LE PAGELLE

Castrovilli 7 - Un'altra prestazione-monstre per il numero dieci dei viola. Trova il gol con una strepitosa volée e comanda la manovra offensiva dei viola in ogni suo aspetto, sfiorando più volte la doppietta e trovando un attento Ravaglia.

Jovic 7 - Prestazione dai due volti. Risulta probabilmente il peggiore dei viola fino al 60', poi si accende all'improvviso come faceva ai tempi dell'Eintracht. Caparbio nell'azione del 2-0, con l'assist da terra per Dodô, si ripete nel tris di Duncan e nel pokerissimo di Terzic. Tre passaggi vincenti che fanno sorridere Italiano.

Ravaglia 6 - Subisce cinque gol, ma è l'unico a salvarsi nella prestazione-shock della Sampdoria, che si scioglie completamente nella ripresa. Senza i suoi interventi e le sue grandi parate, il risultato sarebbe stato tennistico. Salva i suoi in almeno cinque occasioni.

Murillo 4.5 - Entra e la difesa della Sampdoria crolla. L'ex Inter e Valencia non riesce mai a leggere i movimenti di Jovic e affonda insieme all'intera formazione blucerchiata. Dal suo ingresso, arrivano tre reti in un quarto d'ora.

IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1) - Cerofolini 6; Dodô 6.5 (25' st Venuti 6), Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Biraghi 6.5 (41' st Terzic 6.5); Amrabat 6.5, Duncan 6.5; González 6 (25' st Kouamé 6.5), Castrovilli 7 (33' st Bianco 6), Sottil 6 (33' st Saponara 6); Jovic 7. All. Italiano. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Arthur Cabral, Ikoné, Martinez Quarta, Mandragora, Kayode, Barák, Brekalo, Igor.

Sampdoria (3-4-1-2) - Ravaglia 6; Günter 5, Oikonomou 5.5 (12' st Murillo 4.5), Amione 4.5; Zanoli 5, Winks 5, Rincón 5, Augello 5; Leris 6 (33' Djuricic 5; 28' st Cuisance 5.5); Lammers 5.5 (28' st Jesé 5.5), Gabbiadini 5.5 (28' st Sabiri 5.5). All. Stankovic. A disposizione: Turk, Zorzi, Emirhan Ilkhan, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti.

Arbitro: Giua.

Marcatori: 47'pt Castrovilli (F), 17' st Dodô (F), 20' st Duncan (F), 31' st Kouamé (F), 43' st Terzic (F).

Ammoniti: Murillo (S), Kouamé (F), Terzic (F).



LE STATISTICHE DI FIORENTINA-SAMPDORIA

Nelle ultime nove giornate (dalla 24ª giornata), la Fiorentina è la squadra che ha conquistato più punti in Serie A (20) e ha segnato più gol (18) in Serie A.

La Fiorentina ha vinto una gara con almeno cinque gol di scarto per la prima volta da Fiorentina-Genoa 6-0 del 17 gennaio 2022.

Con i gol di Duncan, Dodo, Terzic salgono a 13 i marcatori differenti della Fiorentina in Serie A nel 2023, nessuna squadra ha fatto meglio nel parziale (13 anche l’Atalanta).

La Fiorentina ha segnato almeno uno gol in tutte le ultime 10 gare di campionato: la Viola è la squadra che ha la striscia aperta di incontri consecutivi trovando la via della rete più lunga in questa Serie A (10).

Gaetano Castrovilli ha trovato la via della rete in un match di Serie A per la prima volta dopo 494 giorni (Verona-Fiorentina 1-1 del 22 dicembre 2021).

Luka Jovic ha fornito tre assist in un singolo match nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta in carriera.

Solamente Khvicha Kvaratskhelia (14) ha fornito più assist di Cristiano Biraghi tra i giocatori di Serie A contando tutte le competizioni 2022/23 (11).

La Sampdoria ha subito una sconfitta con almeno cinque gol di scarto per la prima volta dalla gara interna contro l’Inter del 18 marzo 2018 (5-0).

La Sampdoria ha subito almeno quattro gol in un match di Serie A per la terza volta, più di qualsiasi altra squadra nella competizione (tre).

Christian Kouamè ha preso parte a tre reti negli ultimi due match di Serie A (due gol e un assist), tante partecipazioni a rete quante nelle precedenti 20 gare di massima serie (due gol e un passaggio vincente).

Prima presenza in Serie A per Michele Cerefolini; la Fiorentina è l'unica squadra ad aver schierato dal primo minuto quattro estremi difensori diversi in questo campionato (Pierluigi Gollini, Salvatore Sirigu, Pietro Terracciano e Michele Cerofolini).