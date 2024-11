Le scelte compiute da Andrea Sottil non stanno piacendo nè alla squadra nè ai giocatori, motivo per cui la sua esperienza alla Sampdoria è in bilico. La società ha confermato la fiducia all'allenatore blucerchiato, tuttavia, come riportato anche dal Secolo XIX, si potrebbe andar incontro anche a un eventuale esonero in caso di risultato mancato contro il Catanzaro.