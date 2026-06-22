Sampdoria: mister Corradi verso un contratto biennale

22 Giu 2026 - 16:00
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 Bernardo Corradi © Getty Images

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Bernardo Corradi sarà il nuovo mister della Sampdoria. Dopo l'accelerazione avvenuta nelle scorse ore manca solo la fumata bianca: si attende, salvo colpi di scena clamorosi, la fumata bianca per un accordo che dovrebbe essere biennale. Per lui la prima volta da tecnico 'titolare' in un club dopo l'esperienza nella passata stagione al Milan nello staff di Massimiliano Allegri e una lunga esperienza presso la Federcalcio guidando tutte le giovanili, dall'Under 16 fino all'Under 20. Una scelta coraggiosa per la Samp che punta su un debuttante che non ha ancora un suo staff e questo permetterà al ceo dell'area tecnica doriana Frendberg di confermare il danese Dan Thomassen come viceallenatore e Attilio Lombardo all'interno della 'squadra' che affiancherà Corradi. Intanto i tifosi della Sud e la Federclubs blucerchiata hanno organizzato per domani sera sotto la sede del club a Bogliasco a partire dalle 20.30 una mobilitazione da parte della tifoseria perché "siamo nuovo di fronte all'assenza totale. Un'assenza totale di programmazione. Un'assenza totale di competenza. Di organizzazione - si legge nel volantino di annuncio della protesta -. Non possiamo stare fermi. Non vogliamo stare zitti. Non staremo a guardare, a vivere, l'ennesima stagione fallimentare. Dalle finte promesse allo zero assoluto. Dobbiamo scendere per strada, ancora una volta. Dobbiamo dirglielo, ancora una volta. Il tempo delle promesse è finito… da tempo".

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