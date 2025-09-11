Logo SportMediaset
Mercato

Sampdoria, Barak: "Potevo restare a Firenze, ma ho ancora fame"

11 Set 2025 - 17:03
Antonin Barak per molti è un lusso per la Serie B. Il centrocampista della Sampdoria non ci ha pensato due volte quando ha ricevuto la proposta dai blucerchiati, come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "A livello personale vedo il mio arrivo alla Samp come una grande opportunità. Credo di poter aiutare il club e la squadra così come loro potranno fare con me, alla ricerca di grandi prestazioni, per alzare il livello collettivo e personale. Ho grande fame, perciò ho accettato questa sfida - ha spiegato Barak -. L’ho saputo la mattina del primo settembre, ma negli ultimi tre giorni del mercato c’era una grande confusione. Ho capito subito che questa era una grande opportunità, perché volevo giocare, cercavo il campo e nient’altro. E poi ho pensato alla passione di questa tifoseria, al club, a quel che rappresenta la Samp nel calcio: tutti questi elementi insieme mi hanno portato a dire che ero pronto per venire qui. Senza fame e fuoco dentro non si va da nessuna parte. Mai io ho perso l’ambizione. Altrimenti sarei potuto rimanere a Firenze, fare la mia vita, prendere i soldi e vivere sereno". 

