Sampdoria, arriva l'esterno sinistro Cicconi

Nuovo arrivo in casa Sampdoria con l'esterno sinistro Manuel Cicconi che è stato acquistato dalla Carrarese in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il neo giocatore blucerchiato ha firmato un contratto fino al 2029 e sarà già a disposizione dello staff tecnico per il derby ligure in programma domani sera al Ferraris con lo Spezia. Il calciatore è arrivato oggi a Bogliasco ed ha sostenuto il primo allenamento nella squadra guidata da Foti e Gregucci. L'ex calciatore della Carrarese è il sostituto di Ioannou, per cui è stato definito in queste ore il trasferimento al Pafos a Cipro.