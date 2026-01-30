Il Torino annuncia l'ingaggio di Prati

Il Torino ha ufficializzato il secondo affare fatto in entrata di questo calciomercato invernale: dopo quello di Obrador, dal Cagliari è arrivato Matteo Prati. Il centrocampista, classe 2003, è stato prelevato "a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto a titolo definitivo", come spiega il club di Urbano Cairo in una nota ufficiale. "Tutto il Torino Football Club accoglie Matteo Prati con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, sempre forza Toro", recita il benvenuto della squadra granata.