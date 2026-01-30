Torino, Tchoca torna in Brasile: "Reintegrato al Corinthians"

Tchoca non diventerà un nuovo giocatore del Torino, l'annuncio è arrivato dal Corinthians, club che ne detiene il cartellino. "Il difensore verrà reintegrato nella squadra e tornerà ad allenarsi normalmente - si legge nella nota diramata dalla società brasiliana - ma non sarà disponibile per la Supercopa Rei a Brasilia perché non ha partecipato alle attività di questa settimana". Il Corinthians precisa anche che "Tchoca è stato svincolato dal Corinthians per unirsi al Torino in condizione di giocare, il giocatore è stato addirittura convocato per la partita contro il Velo Clube di domenica scorsa (25)". Sotto la Mole, il classe 2003 aveva anche sostenuto le visite mediche all'Istituto di Medicina dello Sport nella giornata di martedì 27 gennaio, ma il club di Urbano Cairo ha deciso di non procedere con la chiusura dell'affare.