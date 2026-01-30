Torino, Tchoca torna in Brasile: "Reintegrato al Corinthians"

30 Gen 2026 - 22:32

Tchoca non diventerà un nuovo giocatore del Torino, l'annuncio è arrivato dal Corinthians, club che ne detiene il cartellino. "Il difensore verrà reintegrato nella squadra e tornerà ad allenarsi normalmente - si legge nella nota diramata dalla società brasiliana - ma non sarà disponibile per la Supercopa Rei a Brasilia perché non ha partecipato alle attività di questa settimana". Il Corinthians precisa anche che "Tchoca è stato svincolato dal Corinthians per unirsi al Torino in condizione di giocare, il giocatore è stato addirittura convocato per la partita contro il Velo Clube di domenica scorsa (25)". Sotto la Mole, il classe 2003 aveva anche sostenuto le visite mediche all'Istituto di Medicina dello Sport nella giornata di martedì 27 gennaio, ma il club di Urbano Cairo ha deciso di non procedere con la chiusura dell'affare.

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

Mercato: Lookman stavolta se ne va

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Insigne-Pescara, le cifre

Nicolussi al Parma

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Immobile dice addio al Bologna: va al Paris Fc
Sarri non ne può più di mercato: "Non so nulla e non mi interessa"
Juve, tre rinnovi pesanti entro marzo
Cagliari, Pisacane: "Mercato? Siamo ancora vigili"
Torino, Tchoca torna in Brasile: "Reintegrato al Corinthians"