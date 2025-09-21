Logo SportMediaset
Mercato

Samp a zero, società riflette sul futuro di Donati

21 Set 2025 - 18:25

Piange la classifica della Sampdoria dopo la sconfitta di Monza, la quarta consecutiva. Zero punti, due gol fatti e 8 subiti: numeri chiari della crisi della squadra blucerchiata reduce dal ko in Lombardia col rimpianto del calcio di rigore sbagliato da Barak. Sono ore di riflessione sul futuro del tecnico Massimo Donati che non ha trovato anche la giusta identità di una squadra debole in difesa e poco efficace in attacco. Chi decide è Jesper Fredberg, ceo Area Football che aveva scelto Donati senza esitazioni e sembra intenzionato a dargli ancora fiducia nonostante i risultati abbiamo dato risposte chiare. Fredberg, uomo di fiducia del proprietario del club, cioè l'imprenditore di Singapore Joseph Tey, ha carta bianca ma sarà difficile proseguire con Donati in caso di quinta sconfitta consecutiva a Bari. Il sostituto? Tutti e nessuno, perché i costi comunque devono essere contenuti e bisognerebbe trovare qualcuno in grado di dare slancio ad una squadra che punta alla salvezza ma non pensava di partire così male.

