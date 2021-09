Saltano le prime panchine in Serie A: esonerati Di Francesco e Semplici

SERIE A

Per l'Hellas ora c'è Tudor. In Sardegna si pensa a Diego Lopez

Dopo tre partite con altrettante sconfitte (Sassuolo, Inter e Bologna) il Verona esonera Eusebio Di Francesco. La decisione, dopo una notte di riflessioni successive all'ultimo ko arrivato ieri sera contro il Bologna, è stata comunicata stamattina al tecnico arrivato questa estate per sostituire Juric. Questo il comunicato ufficiale del club: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta". In pole come suo successore c'è ora Tudor, preferito a Maran e Iachini. Cambio di panchina anche a Cagliari, dove Giulini ha esonerato Semplici. Al suo posto si fa il nome di Diego Lopez.

Per Di Francesco, reduce da tre esoneri consecutivi con la Roma prima e poi con Sampdoria e Cagliari, è stato letale un inizio di campionato negativo, zero punti, sette gol subiti, gioco non convincente. Di certo però ha pesato anche un mancato feeling con la dirigenza dell'Hellas: difficilmente comprensibile, altrimenti, una separazione tanto fulminea.

Ma, come si diceva, meglio non è andata a Leonardo Semplici a Cagliari: dopo aver raccolto un solo pareggio (con lo Spezia) in tre giornate (ko contro il Milan e il Genoa) la proprietà ha deciso di cambiare rotta e di sollevare il tecnico dall'incarico. Il presidente Giulini starebbe pensando in queste ore a richiamare in panchina Diego Lopez.