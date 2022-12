Ochoa saluta il Club America: "Ora nuove sfide". La Salernitana lo aspetta

ATTESO IN ITALIA

Il portiere messicano è atteso in Italia giovedì. Pronti un contratto fino a fine stagione con opzione per un altro anno e la maglia numero 13

Guillermo Ochoa saluta il Club America ed è pronto per il campionato italiano: vestirà la maglia della Salernitana. "È il momento di cercare nuovi orizzonti, nuove sfide, nuove avventure che mi permettano di continuare a crescere come persona e come calciatore - il messaggio su Facebook del 37enne portiere messicano, reduce dal Mondiale in Qatar - Ringrazio il supporto del club, spero questa sia solo una pausa nella nostra relazione, oggi abbiamo semplicemente visioni diverse di quello che è il nostro futuro". Ochoa è atteso in Italia giovedì per firmare un contratto fino a fine stagione con opzione per il prolungamento di un altro anno.

Poi arrivano parole di gratitudine ai tifosi: "Il mio ritorno è stato un sogno che ho sempre promesso loro e che non dimenticherò mai con l'accoglienza che mi hanno riservato. Le immagini del mio arrivo hanno un posto speciale nella mia memoria e cuore. Ora - ha proseguito - è il momento di continuare a sognare a occhi aperti cercando di portare in alto il nome del Messico in modo possiate sentirvi orgogliosi e soprattutto lasciare che la vita continui a sorprendermi". Contemporaneamente il Club America ha ringraziato 'Memo' "per il suo impegno e la sua dedizione nell'indossare e difendere i colori azulcremas con tanta passione e leadership per oltre 10 anni nella prima squadra".

Prima ancora dell'ufficialità si sa già quale numero indosserà Ochoa nella Salernitana: il 13 (è nato il 13 luglio 1985). Questo infatti il numero sempre utilizzato finora in carriera nei club in cui ha militato (Club America, Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi) e con la maglia della sua nazionale. Un numero che a Salerno al momento non ha nessuno.