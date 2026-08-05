Genoa, arriva il centrocampista del Siviglia Djibril Sow

Ancora un colpo per il centrocampo in casa Genoa. Dal Siviglia ecco Djibril Sow, centrocampista svizzero del Siviglia, che arriva a titolo definitivo. Classe '97 Sow ha vestito le maglie dello Young Boys, del Borussia M'gladbach, dell'Eintracht di Francoforte e dal 2023 del Siviglia. Già nazionale svizzero ha fatto parte della squadra rossocrociata ai recenti mondiali americani. E' atteso in serata in città e domani svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla squadra di De Rossi. Il tecnico rossoblù purtroppo perde però per le prossime due settimane un altro giocatore svizzero, peraltro tra i più brillanti in questa prima parte di preparazione, il centrocampista offensivo Franz Ethan Meichtry. L'ex Thun durante l'amichevole con il Leicester ha subito un trauma contusivo al ginocchio e dovrà rimanere a riposo per almeno 15 giorni. Salterà dunque l'esordio in Coppa Italia del 16 agosto la prima di campionato del 22. La squadra dopo un giorno di riposo oggi, domani riprenderà gli allenamenti al Signorini e accoglierà il rientro dell'ultimo nazionale mondiale: il norvegese Ostigard.