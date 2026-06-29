Rosenior può ripartire dalla Francia: l'ex Chelsea è vicino al Paris FC

29 Giu 2026 - 14:40
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Dopo il flop al Chelsea, Liam Rosenior potrebbe ripartire dalla Francia. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'allenatore classe '84 sarebbe il candidato principale per la panchina del Paris FC. Per Rosenior si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, visto che ha allenato lo Strasburgo dal 2024 al 2026. I parigini hanno deciso di voltare pagina dopo il fallimento della trattativa per il rinnovo con l'attuale tecnico Antoine Kombouare. Rosenior avrebbe già trovato un accordo con il suo nuovo club: si attendono solo le ufficialità di rito. 

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