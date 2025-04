Protagonista con il Tottenham e con l'Argentina, il Cuti Romero è tra i difensori più apprezzati in giro per l'Europa. L'ex Juve e Atalanta, dopo aver giocato in Italia e in Premier League, pensa a un futuro in Spagna: "Un campionato in cui mi piacerebbe giocare è la Liga. È l'unico grande in cui non ho giocato. Sono sempre alla ricerca di nuovi posti dove migliorarmi. Siamo in semifinale di Europa League, voglio chiudere la stagione con un acuto agli Spurs. Dopo vedremo..."