Romero dice sì all'Atletico: intesa raggiunta, ora si tratta col Tottenham

Si avvicina l'arrivo di Romero all'Atletico Madrid. Dopo che l'Inter si è tirata fuori (pesa la mancata cessione di Pavard), i Colchoneros hanno affondato il colpo anche grazie alle cessioni, ormai imminenti, di Thiago Almada, Ruggeri e Molina che hanno fatto spazio in rosa (e nel bilancio). Il club iberico, fanno sapere dall'Argentina, ha già raggiunto l'intesa di massima con il Cuti sull'ingaggio. Adesso l'Atletico sta definendo i dettagli dell'affare con il Tottenham che dovrebbe incassare poco meno di 40 milioni di euro.