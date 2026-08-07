Romero dice sì all'Atletico: intesa raggiunta, ora si tratta col Tottenham

07 Ago 2026 - 11:13
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Si avvicina l'arrivo di Romero all'Atletico Madrid. Dopo che l'Inter si è tirata fuori (pesa la mancata cessione di Pavard), i Colchoneros hanno affondato il colpo anche grazie alle cessioni, ormai imminenti, di Thiago Almada, Ruggeri e Molina che hanno fatto spazio in rosa (e nel bilancio). Il club iberico, fanno sapere dall'Argentina, ha già raggiunto l'intesa di massima con il Cuti sull'ingaggio. Adesso l'Atletico sta definendo i dettagli dell'affare con il Tottenham che dovrebbe incassare poco meno di 40 milioni di euro. 

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