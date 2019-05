Zaniolo sul podio d'Europa: vale 67 milioni di euro, più di Vinicius del Real Madrid

06/05/2019

Quanto vale Nicolò Zaniolo ? Circa 50 milioni secondo quello che dice la logica del calciomercato , non avendo rinnovato il contratto con la Roma. Molto di più, secondo un algoritmo elaborato dal CIES Football Observatory : 67,4 milioni di euro. Il gioiello della Roma è al terzo posto nella classifica degli Under 20 più costosi d’Europa, almeno limitandosi ai 5 campionati più importanti. Non è l’unico italiano presente nella Top Ten elaborata, perché al sesto posto troviamo Gigio Donnarumma con 59,4 milioni euro.

Il campionato italiano viene rappresentato tra i primi dieci anche da Justin Kluivert, olandese della Roma, valutato 44,3 milioni di euro. Per veder sventolare la bandiera italiana ancora una volta bisogna scivolare giù fino al ventesimo posto dove troviamo Moise Kean a quota 20,3 milioni di euro, valutazione questa forse sì condizionata dall’imminenza della scadenza contrattuale. Un po’ a sorpresa al 38° posto troviamo Alessandro Bastoni del Parma in prestito dall’Inter, che vale 11,5 milioni di euro, mentre chiude la Top 50 il nome di Pietro Pellegri, oggi al Monaco, valutato attualmente 9 milioni di euro.

Un po’ di serie A si trova anche sparpagliata per questa classifica dove trova cittadinanza il portiere della Fiorentina, Alban Lafont, sedicesimo a quota 28,3 milioni di euro, insieme al centrocampista dell’Empoli (già venduto alla Fiorentina) Ahmed Traorè valutato 15,1 milioni. Esaurito l’argomento “calcio italiano”, è interessante adesso andare a scoprire chi sono i top dei top. L’Under 20 più caro in assoluto è l’inglese Jadon Sancho del Borussia Dortmund, che secondo questo algoritmo vale 150,3 milioni di euro. Alle sue spalle, staccatissimo, ecco il francese di origini marocchine Matteo Guendouzi dell’Arsenal. Pagato 7 milioni di sterline (8,19 milioni di euro) l’anno scorso quando è stato preso dai francesi del Lorient, oggi vale 70,1 milioni di euro.

Ai piedi del podio, alle spalle di Zaniolo, troviamo Rai Havertz del Bayer Leverkusen a 64,3 milioni e Declan Rice del West Ham a 64,2. Nella top ten c’è il brasiliano Vinicius Junior del Real Madrid, settimo con 55 milioni, ma ci sono anche presenze abbastanza sorprendenti come quella di Ryan Sessegnon del Fulham con 43,5 milioni e soprattutto quella di Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, nono con 44.1 milioni. Volendo fare una classifica a squadre, davanti a tutti troviamo il Monaco che ha quattro giocatori nella Top 50 (Badiashile, Sylla, Diop e Pellegri), anche se in realtà Sylla, Diop e Pellegri sono 48° e quarantanovesimi e pari merito. Con tre giocatori a testa ci sono l’Arsenal(Guendouzi, Nketiah e Willock) e il Lipsia (Konatè, Matheus Cunha e Adams). A quota due c’è un gruppetto di club che comprende Borussia Dortmund, Roma, Real Madrid, Chelsea e Barcellona. Tutto questo sulla carta, perché tanto poi il mercato si fa anche e soprattutto con le suggestioni.