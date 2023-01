Zaniolo, il rinnovo non decolla: ci provano Dortmund e Atletico Madrid

ROMA

Juve sempre alla finestra: i giallorossi devono chiudere in fretta

© Getty Images Per Tiago Pinto "non ci saranno problemi", ma la questione del rinnovo di Nicolò Zaniolo in casa Roma resta delicata. Il contratto è in scadenza a giugno 2024 e va da sé che il trequartista giallorosso stia attirando l'attenzione di diverse big. Alla finestra c'è sempre la Juventus, ma anche il Milan sta monitorando la situazione. Non solo in Italia, ma anche all'estero il numero 22 piace molto. Secondo Il Messaggero Borussia Dortmund e Atletico Madrid nelle ultime settimane hanno fatto dei sondaggi con l'entourage del giocatore.

A Trigoria si respira ottimismo, ma non c'è più tempo da perdere per evitare brutte sorprese e perdere potere di vendita nelle prossime sessioni di mercato. Zaniolo è un punto fermo di Mourinho, ma ora serve mettere tutto nero su bianco al più presto. Ogni giorno che passa e la possibilità di vedere il classe 1999 lontano dalla Capitale in futuro aumenta. Perderlo a parametro zero fra un anno e mezzo è il rischio più grande. Nelle ultime settimane non ci sono stati contatti tra Vigorelli, procuratore del giocatore, e il ds giallorosso portoghese che recentemente ha voluto tranquillizzare l'ambiente: "Per Zaniolo non c’è fretta, come ha detto anche il suo agente Vigorelli: ora pensiamo solo a giocare. Abbiamo un buon dialogo con Nicolò e il suo entourage. Non mancheranno i momenti per confrontarci. Alla fine non credo ci saranno problemi".