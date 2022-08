Zaniolo ha ritrovato l'amore per la Roma: l'indizio social che scaccia le voci di mercato

LA FOTO

Il gioiellino giallorosso ha rimesso una foto in divisa sul profilo social. Juventus e Tottenham sono più lontane

Sereno, spensierato e con una voglia tutta nuova di vestire il giallorosso. Nicolò Zaniolo e la Roma si sono ritrovati e i musi lunghi, con le nubi minaccianti tempesta di inizio estate, sembrano solo un lontano ricordo. Le voci di mercato continuano ma in maniera sempre più sussurrata e l'entusiasmo dimostrato dal giocatore in occasione della presentazione della Roma di Mourinho all'Olimpico lo ha riavvicinato anche ai tifosi. Un indizio social poi lascia pensare che nel futuro del trequartista ci sia solo la Roma, dopo aver cambiato l'immagine del profilo Instagram aggiornandola a questa stagione.

La situazione rispetto alle scintille di inizio ritiro è diametralmente opposta. Il giocatore che spingeva per andare via, tanto da provare a non partire per il Portogallo, sembra essere rimasto a quelle latitudine e oggi Mourinho, anche grazie al proprio lavoro, si ritrova un giocatore entusiasta di vestire la maglia della Roma.

I club interessati non mancano e nulla è da escludere vista anche le necessità di bilancio della società giallorossa, ma Mourinho si è già opposto a una prima ricca offerta del Tottenham - a cifre ben più alte di quelle che giravano a giugno - e probabilmente continuerà a farlo, a meno di clamorosi colpi di scena.

La pace fatta coi tifosi ha fatto il resto e anche per questo è il giocatore stesso, adesso, che è convinto a rimanere. La Juventus si è defilata e il Tottenham ci proverà ancora, ma in uno scenario completamente cambiato. Come la foto del profilo Instagram di Zaniolo passato da un freddo "borghese" a una più calda immagine in giallorosso.