Tutti vogliono Fabregas: doppio tentativo della Roma ma il Como non lo molla

Lo vogliono tutti. In fondo nella stagione sorprendente del Como, che ha chiuso il campionato con un decimo posto in classifica, la sua mano si è vista tutta. E anche il carattere: niente compromessi e avanti con le proprie idee. Cesc Fabregas ha già detto no alla corte del Bayer Leverkusen ed è nel mirino di alcune big di Serie A. L'Inter starebbe pensando al tecnico spagnolo nel caso Simone Inzaghi decidesse di accettare la proposta shock degli arabi dell'Al-Hilal e nelle ultime ore si registra il pressing della Roma, che sta cercando il sostituto di Claudio Ranieri, destinato a un nuovo ruolo, quello di 'Senior Advisor' del club. Fabregas è il nome in cima alla lista dello stesso Ranieri, del ds Ghisolfi e dei Friedkin e sia venerdì che sabato si registrano due tentativi per cercare di strapparlo al club lariano. Ma la risposta è stata sempre la stessa: il Como fa muro, con il presidente Mirwan Suwarso che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo allenatore, che considera il capo di un progetto sul lungo periodo. L'altro nome è quello di Gian Piero Gasperini, cui l'Atalanta ha offerto il rinnovo del contratto. "Lannuncio del nuovo allenatore? Quando saremo pronti", ha detto Ghisolfi a Dazn nel prepartita di Torino-Roma.