Roma-Zappacosta, è ufficiale: avrà la maglia numero 2

L'ANNUNCIO

Prestito secco di sei mesi rinnovabile per altri sei. Arriva con questa formula Davide Zappacosta, nuovo acquisto della Roma ufficializzato dai giallorossi poco prima delle 20. "Il club - si legge nel comunicato - rende noto di aver sottoscritto con il Chelsea FC il contratto per l’acquisizione a titolo temporaneo e gratuito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020". Roma, Zappacosta ha effettuato le visite mediche

“Sono felice di accogliere nuovamente Zappacosta in una mia squadra” - ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi che aveva acquistato il giocatore anche da d.s. del Torino - Rispetto al giocatore che ho apprezzato a Torino, oggi la Roma trova un ragazzo professionalmente e tecnicamente più maturo grazie all'importante esperienza all'estero. Sono certo che Davide potrà dare un contributo rilevante durante il corso della stagione”.

Zappacosta indosserà la maglia numero 2. “Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore”, ha commentato il terzino azzurro. “Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni”. All'arrivo all'aeroporto, Zappacosta aveva detto in mattinata: "L'Italia mi è mancata, Roma è come casa".