Roma, Zaniolo: "Rinnovo? Vedremo cosa succederà". Poi la spiegazione

04/04/2019

Il classe 1999 è arrivato a fari spenti in estate, è presto passato da sorpresa a titolare fisso ponendo sul tavolo della dirigenza romanista la questione del nuovo contratto con relativo aumento. Monchi aveva impostato il discorso con la famiglia del giocatore su un quinquennale da circa 1,2 milioni di euro l'anno ma ora il ds è tornato a Siviglia e serve un nuovo confronto tra le parti.



Zaniolo, che nel corso dei mesi è stato accostato soprattutto alla Juventus considerando la vicenda del famoso "pizzino" di Paratici, ha in testa la Roma e per questo - come ha detto lui stesso - si vedrà con la società, attendendo quantomeno la conferma dell'offerta di Monchi ma non è da sottovalutare la richiesta di garanzie tecniche sul progetto, soprattutto se la squadra non centrasse la Champions League.



Tutto sembra quindi incanalato verso il lieto fine ma il calcio lascia sempre spazio a possibili sorprese. In caso di clamorosa rottura, rientrerebbe in gioco la Juve anche se non è da sottovalutare la stima di Guardiola per il ragazzo, qualche settimana fa c'era chi parlava addirittura di un incontro tra il papà di Zaniolo e il Manchester City.