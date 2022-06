Roma-Zaniolo, l'addio è possibile: la Juve propone Arthur, il Milan Pobega

LA SITUAZIONE

Le recenti parole del centrocampista non sono passate inosservate a Trigoria. Senza divorzio, possibile rinnovo con clausola "bassa"

Il mondo del tifo giallorosso è agitato per le recenti parole di Nicolò Zaniolo, che ha strizzato l'occhio alla possibilità di divenire l'erede di Dybala e ha ribadito la grande stima per Ibrahimovic per poi confermare il concetto che aveva espresso subito dopo la Conference League vinta: "Il futuro? La vita è imprevedibile". Fermo restando che nelle complesse trame del calciomercato una dichiarazione di fedeltà non equivale alla certezza di restare, così come non sbilanciarsi porti sicuramente a una cessione, la situazione in casa Roma è in divenire. Il centrocampista non è sul mercato ma è stato fissato il prezzo - 60 milioni di euro - e di fronte a una giusta offerta sarebbe più facile dimostrare alla Uefa, con il nuovo settlement agreement all'orizzonte, la buona volontà di unire competitività e sostenibilità. © Getty Images

I "contorni di un lungo e inevitabile addio", come scrive Il Messaggero, passano per le mosse di Juventus e Milan visto che Zaniolo ha già fatto sapere di non essere interessato alle proposte estere, arrivate da Tottenham e Hoffenheim. I bianconeri, riporta Tuttosport, propongono Arthur più conguaglio economico: il brasiliano interesserebbe a Mourinho per le proprietà di palleggio ma l'ingaggio del centrocampista è proibitivo. Anche i rossoneri cercano di abbassare il costo del cartellino, tra i nomi proposti alla Roma quello che convince più di tutti è Pobega. Il club giallorosso invece punta a monetizzare il più possibile anche perché il 15% dei soldi incassati andrà all'Inter, che vanta una clausola in tal senso dai tempi della cessione del giocatore.

Vedi anche roma Zaniolo: "Dovessi lasciare Roma mi mancherebbero tante persone. Erede di Dybala? Vediamo"

L'entourage di Zaniolo, spiega il quotidiano romano, è tranquillo, forse consapevole che la situazione prima o poi si sbloccherà. In un senso o in un altro: non è da scartare che alla fine del mercato, in mancanza di proposte convincenti, la Roma si tenga ben volentieri l'azzurro per poi sedersi al tavolo con l'agente Vigorelli per quel rinnovo di contratto di cui non si parla più da fine ottobre. A quel punto si potrebbe prolungare l'accordo di un anno, fino al 2025, inserendo una clausola "bassa", sui 40 milioni di euro.