Roma: via Shomurodov, entra Belotti. Parte l'assalto al Gallo come vice Abraham

Andrea Belotti si avvicina alla Roma. La trattativa ben avviata con il Bologna per Shomurodov libererà un posto nell'attacco giallorosso, destinato a essere occupato dall'ex capitano del Torino, che ritroverebbe Paulo Dybala, con cui ha già giocato ai tempi del Palermo. Il Gallo è svincolato e preferirebbe restare in Italia, nonostante non manchino le richieste dall'estero, ultima quella del Valencia di Gattuso. Mourinho, che lo aveva corteggiato già ai tempi in cui allenava il Tottenham, lo vuole come vice Abraham. Per lui è pronto un contratto da 3 milioni netti a stagione.