Roma, è un tris di colpi: accordo con Perez e Villar, Ibanez fa le visite 

MERCATO

Dopo la grande prestazione nel derby contro la Lazio, che ha lasciato un po' di amaro in bocca, in casa Roma è di nuovo tempo di concentrarsi sul mercato in entrata e queste a Trigoria sono ore caldissime. I tanti, troppi infortuni soprattutto a centrocampo hanno costretto il club a guardarsi intorno per consegnare a Fonseca delle alternative a Cristante e Veretout (gli unici due disponibili dopo il ko di Diawara) e Petrachi ha ormai praticamente chiuso per l'arrivo di due giovani promesse dalla Liga: Carles Perez dal Brcellona e Gonzalo Villar dal'Elche. Roma, Fonseca: "Abbiamo fatto una grande partita"

L'accordo con il club catalano per l'attaccante classe 1998 che ha segnato all'Inter in Champions è quasi definito, tanto il giocatore è atteso a Roma tra stasera e domani mattina. Sbarcherà nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro (bonus compresi) e con ogni probabilità sarà la riserva di Cengiz Under, che nelle ultime gare sta mostrando evidenti segnali di ripresa.

Nelle stesse ore in città aspettano anche Gonzalo Villar, centrocampista anche lui classe 1998, che arriva dall'Elche per 5 milioni di euro di cui 4 andranno al Valencia (che aveva un diritto di recompra) e firmerà fino al 2024, come ha confermato anche Joaquin Buitrago Marhuenda, presidente dell’Elche: “L’accordo con la Roma è stato raggiunto, anche se bisogna sistemare ancora alcune cose". Non solo, il numero uno del club spagnolo ha anche 'bacchettato' il Valencia: "Non sa quello che si è perso, sono convinto che si pentirà di questa scelta. Gonzalo è un grande giocatore e una bella persona".

Un innesto in attacco, uno a centrocampo e uno anche in difesa, perché in mattinata il difensore 21enne brasiliano Ibanez, che era all'Olimpico per il derby, ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart prima di spostarsi a Trigoria per firmare il contratto che lo lega ai giallorossi per quattro anni e mezzo. Arriva dall'Atalanta in prestito gratuito per diciotto mesi con riscatto obbligatorio di otto milioni e due di bonus e probabilmente in rosa prenderà il posto di Juan Jesus, che è in partenza proprio come il terzo portiere, Daniel Fuzato, che va in prestito al Vitoria Setubal (al suo posto in arrivo Rafael dal Cagliari).

Vedi anche roma Roma, Fonseca: "Pau Lopez sfortunato, triste per il risultato"