Roma, ufficiale Matic: "Scegliere di venire qui è stato semplice"

IL COLPO

Il serbo ha firmato un contratto annuale con opzione sul secondo, legata al numero di presenze nella prossima stagione

Nemanja Matic-Roma, è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Il centrocampista serbo, secondo acquisto del club giallorosso dopo il portiere Svilar, è sbarcato nella Capitale martedì verso le 10 prima di effettuare le visite mediche a Villa Stuart. Oggi invece la firma su un contratto annuale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus con opzione sul secondo, legata al raggiungimento del 50% di presenze nella prossima stagione. "Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni” le prime parole di Matic. © asroma.com

“La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante - ha continuato il serbo parlando al sito ufficiale giallorosso - Devo ammettere che lavorare con lui non è sempre facile, sa essere un allenatore severo. Ma è un vincente ed è il tipo di allenatore con cui voglio lavorare. Perché io voglio vincere. È un allenatore vincente, che trasmette questa mentalità ai suoi giocatori. Sono impaziente di iniziare a lavorare con lui e con la squadra e spero che insieme potremo fare grandi cose".

Matic, in scadenza di contratto con il Manchester United dopo cinque stagioni, vestirà la maglia numero 21. Classe 1988, ritrova José Mourinho, che lo ha allenato al Chelsea e allo United, e lo ha voluto fortemente anche in giallorosso. "Nemanja è un giocatore fantastico. Tutti conoscono il mio rapporto con lui, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia", ha detto di lui lo Speciale One. Nella rosa prende il posto a centrocampo, almeno numericamente viste le differenti caratteristiche tecniche, di Mkitharyan, destinato all'Inter.