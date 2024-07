Roma: ufficiale Dahl, Dovbyk in dirittura d'arrivo e Soulé atteso nella Capitale

ROMA

Il club giallorosso annuncia lo svedese, che indosserà la maglia numero 26. Ma a breve altri

È ufficiale: Samuel Dahl è un nuovo giocatore della Roma, che lo ha annunciato sui propri profili social. Il terzino sinistro svedese, arrivato venerdì nella Capitale per le visite mediche, arriva a titolo definitivo dal Djurgardens per 4 milioni di euro più bonus. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Samuel Dahl dal Djurgarden. Terzino sinistro – classe 2003 – Dahl ha già esordito con la nazionale maggiore della Svezia, dopo aver seguito la lunga trafila nelle selezioni under. In giallorosso, indosserà la maglia numero 26. Sarà il tredicesimo svedese della storia ad indossare la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Samuel!". Dahl, che ha firmato un quinquennale, indosserà la maglia numero 26. Si tratta del quarto colpo di mercato targato Ghisolfi dopo Sangarè, Le Fèe e Ryan. "Ciao tifosi della Roma. Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di scedere in campo. Daje Roma", il messaggio di Dahl attraverso i canali ufficiali giallorossi.

In dirittura d'arrivo l'affareL'ultima offerta della Roma per l'attaccante del Girona, capocannoniere della Liga della scorsa stagione - 33 milioni di euro più 4 di bonus - dovrebbe bastare per convincere il club spagnolo, che ha fissato la clausola rescissoria a 40 milioni. L'ucraino ha già scelto i giallorossi, rifiutando la destinazione Atletico Madrid: pronto per lui un contratto quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. In giornata potrebbe esserci il contatto decisivo per sbloccare la situazione e far sbarcare il giocatore a Fiumicino già nei prossimi giorni. Atteso in giornata a Romaper visite e firma, dopo l'accordo con la Juve per 26 milioni di euro più 4 di bonus, la metà di questi facili da raggiungere. Alla Juventus spetterà anche il 10% sulla futura rivendita dell'attaccante.