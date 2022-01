Roma, tutto fatto per Sergio Oliveira: c'è l'intesa col Porto

SECONDO RINFORZO

Il centrocampista arriva in prestito a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. Martedì potrebbe essere nella Capitale

José Mourinho ha annunciato un nuovo rinforzo subito dopo l'incredibile sconfitta - la nona in campionato in 21 partite - contro la Juve. "Arriva un centrocampista in prestito, è il profilo psicologico che noi vogliamo per portare un salto di qualità a livello di squadra", ha detto il tecnico della Roma. E il profilo corrisponde a quello di Sergio Oliveira, che potrebbe arrivare già martedì nella Capitale per effettuare le visite mediche. Il club giallorosso ha chiuso l'operazione con il Porto sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni.

Sergio Oliveira, come riferisce il 'Corriere dello Sport', ha già salutato i compagni del Porto ed è pronto per firmare un quadriennale a circa due milioni e mezzo di euro netti a stagione e a mettersi a disposizione del tecnico suo connazionale, con cui condivide anche l'agente, Jorge Mendes. In estate il nome di Sergio Oliveira era stato accostato alla Fiorentina e fu una delle cause che portarono alla rottura tra il presidente Commisso e Gattuso. Dopo Maitland-Niles è il secondo rinforzo per Mourinho.