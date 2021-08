Roma, suggestione Icardi se Dzeko va all'Inter

IL VALZER DELLE PUNTE

Con l'arrivo di Messi al PSG, Maurito potrebbe fare le valige e i giallorossi ci fanno un pensierino

Le ormai imminenti operazioni Messi-PSG e Lukaku-Chelsea innescheranno un vero e proprio valzer degli attaccanti. Lo sbarco della Pulce sotto la Tour Eiffel, infatti, farebbe di Mauro Icardi un esubero di lusso che i parigini potrebbero anche decidere di sacrificare. Il bomber argentino potrebbe sbarcare alla Roma solo in caso di partenza di Edin Dzeko che potrebbe sostituire proprio Lukaku come prima punta dell'Inter. Getty Images

Il giro di attaccanti che coinvolge le big europee potrebbe ripercuotersi anche sulla Roma, nel caso i giallorossi decidessero di rinunciare a Edin Dzeko corteggiato dall'Inter come sostituto di Lukaku. In questo caso i giallorossi busserebbero alla porta del PSG per coronare un vecchio sogno, quel Mauro Icardi che a Parigi vedrebbe sempre più ristretti i propri spazi, chiuso dal tridente delle meraviglie Mbappé-Messi-Neymar. I francesi, inoltre, hanno anche bisogno di vendere e alleggerire il monte ingaggi dopo le spese folli di questa estate e potrebbero dare il via libera con un prestito con diritto/obbligo di riscatto fissato a 40-45 milioni di euro.