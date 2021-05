Roma, suggestione Buffon per la prossima stagione

MERCATO

Il portiere ha detto addio alla Juve ma non al calcio, Mourinho ci pensa: arriverebbe a parametro zero

Come testimonia sul proprio profilo Instagram, José Mourinho sta già studiando la sua Roma. Il 1 luglio è molto più vicino di quanto sembri e per lo Special One (che in città è già diventato santo) sono giorni di analisi approfondite sui giocatori a disposizione e su quelli che potrebbero arrivare nel mercato estivo. Le idee su quello che serve sono chiare, almeno per quanto riguarda i ruoli: arriveranno un terzino, un centrocampista, un attaccante e un portiere viste le partenze quasi certe di Pau Lopez e Mirante (che è in scadenza) e le scarse garanzie che offre Fuzato.

E proprio sul nome del prossimo portiere dei giallorossi da giorni si sono scatenate delle voci che portano dritte alla suggestione Gigi Buffon. Il portiere 43enne ha annunciato il suo addio alla Juve ma non lascerà il calcio, perché ha ancora voglia di mettersi alla prova e perché nelle 12 presenze stagionali ha dimostrato, per esempio parando il rigore di Berardi, di essere ancora su buoni livelli.

Secondo Tuttosport non è affatto scontato che Buffon, che pure avrebbe avuto contatti con Galatasaray, Sporting e Barcellona, vada all'estero dopo la fine del suo secondo capitolo in bianconero. Ecco perché la Roma, si legge, sarebbe pronta a fare un passo e sondare il terreno per l’estremo difensore classe ’78, che arriverebbe nella Capitale a parametro zero (mentre Musso, che sarebbe la prima scelta, ha una valutazione molto alta). Mourinho tenta Buffon, cosa deciderà l’ex numero uno della Nazionale? La risposta tra “venti, venticinque giorni” come ha assicurato lo stesso portiere.