Roma, Solbakken conferma l'affare: contratto fino al 2027

IL MESSAGGIO

L'esterno norvegese guadagnerà un milione di euro più bonus per quattro stagioni e mezza

La Roma avrà Ola Solbakken a disposizione da gennaio. L'affare è stato chiuso nei mesi scorsi, ma ora è stato lo stesso giocatore del Bodo Glimt ad esporsi, salutando compagni e tifosi dopo l'ultima giornata di campionato norvegese chiuso al secondo posto. Solbakken sarà il primo rinforzo per la Roma di Mourinho a gennaio e firmerà un contratto da 1 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2027.

"Andrò a giocare in un grande campionato e in un grande club - ha confermato Solbakken dopo la partita contro lo Stromsgodset -. Sarò eternamente grato al Bodo per questi anni, siamo diventati una famiglia raggiungendo grandi risultati. Magari un giorno ci incontreremo ancora, ma da avversari".

Roma e Mourinho mai nominati, ma l'accordo coi giallorossi è stato raggiunto da mesi, tanto che le domande dei cronisti locali vertevano proprio sulla squadra della capitale.

Mercato per la Roma che si preannuncia particolare. Se da una parte si predica calma e le aspettative di colpi in entrata sono minime, puntando sul recupero a pieno ritmo di Dybala, Wijnaldum e Spinazzola, dall'altra ci sono un paio di situazioni da risolvere. La prima riguarda ovviamente Karsdorp, invitato da Mourinho a trovarsi una nuova squadra e sondato dalla Juventus. Un'uscita che, in ogni caso, andrebbe coperta.

L'altra, al momento più ipotetica che reale, riguarda Tammy Abraham. I primi mal di pancia dell'inglese hanno fatto storcere il naso a più di un addetto ai lavori da quelle parti, così come i rimproveri di Mourinho che stanno diventando una costante. Una insoddisfazione reciproca che al momento non prevede mosse o trasferimenti, ma nemmeno li esclude a priori come poteva essere fino a qualche settimana fa.