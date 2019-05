Roma, rebus allenatore: De Zerbi e Fonseca in prima fila, ma occhio a Giampaolo

30/05/2019

Mercoledì, nella sede dell'Eur, è andato in scena un vertice dirigenziale al quale ha partecipato anche Baldini, collegato in conference call. Se la scelta ricadrà su un tecnico italiano, il favorito numero uno al momento è De Zerbi del Sassuolo, nonostante le smentite degli ultimi giorni del diretto interessato. L'allenatore neroverde convince per il tipo di gioco aggressivo e propositivo, mentre in seconda fila ha discrete chance anche Marco Giampaolo della Sampdoria.



La società sta però valutando anche delle possibili opzioni estere e, in questo senso, il nome caldo è quello di Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk. Il presidente degli ucraini, Akhmetov, è pronto a liberarlo nel caso in cui "un grande club europeo si interessasse", ma non sono da escludere del tutto i nomi di Benitez e Blanc. Spiragli anche per Josè Bordalas del Getafe, più sbiadita invece la candidatura di Mihajlovic a causa del suo passato alla Lazio.