Roma, Petrachi conferma Perez: "Ottimista, nessuna recompra"

Ormai è solo questione di dettaglia per l'approdo di Carles Perez alla Roma. Lo ha confermato il ds giallorosso, Gianluca Petrachi. "La trattativa è ben avviata. Con il Barcellona ci sono ottimi rapporti. Personalmente sono ottimista. Tutta la Roma sta cercando di dimostrare la propria forza a livello societario. Non siamo la succursale di nessuno. Non c'è nessun diritto di "recompra", nessuna clausola che ci impedisce di doverlo perdere", ha detto.

La Roma ha anche gli occhi puntati sul centrocampista Villar dell'Elche, con il Valencia che vuole esercitare il diritto di prelazione. "È un ragazzo che abbiamo seguito, ha grande qualità e ha dei margini di miglioramento. Si sposa con la visione tecnica di Fonseca. Un profilo giovane. Con il Valencia e con l'Elche ci stiamo parlando e si lavora", ha aggiunto Petrachi.

Poi il mercato in entrata della Roma in questa finestra invernale sarebbe finito? "Come ben sapete abbiamo preso Ibanez, è un giocatore in cui crediamo molto. Questi sei mesi gli consentiranno di crescere, con la speranza di avere un centrale forte".