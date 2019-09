Roma, Mkhitaryan è tuo: che coppia con Kalinic

Ultimo giorno di mercato di fuoco per la Roma che, ceduto Schick al Lipsia, ha chiuso per Nikola Kalinic e, a sorpresa, per Henrik Mkhitaryan. I due attaccanti sono già sbarcati nella Capitale e si stanno sottoponendo alle visite mediche di rito prima di firmare i nuovi contratti. Il croato, in arrivo da Madrid, ha preceduto di qualche ora l'armeno e ha posato con la sciarpa giallorossa a Fiumicino: "Sono molto contento di essere tornato in Italia". Alle 11 di mattina, invece, è atterrato il trequartista ormai ex Arsenal.

Un colpo, come detto, a sorpresa quello di Mkhitaryan con il ds Petrachi bravo a lavorare sotto traccia e a chiudere l'affare con l'Arsenal. Prestito secco con diritto di riscatto per il 30enne che ha voglia di rimettersi in gioco dopo la non fortunissima esperienza a Londra. Per lui una grande accoglienza da parte dei tifosi, le aspettative sono alte.