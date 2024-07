Roma, missione per Dovbyk. E Abraham può partire

MANOVRE GIALLOROSSE

Il ds Ghisolfi vola in Spagna per chiudere con il Girona: offerta da 34 milioni più bonus

© Getty Images La Roma adesso non si ferma più. Chiuso l'affare Soulé con la Juventus, i giallorossi sono pronti a mettere a segno un altro colpo e regalare a De Rossi il sostituto di Romelu Lukaku. Il ds giallorosso Florent Ghisolfi è in Spagna, dove nelle prossime ore incontrerà i dirigenti del Girona per provare a tornare nella Capitale con Artem Dovbyk, obiettivo principale della Roma. L'offerta giallorossa è decisamente interessante e parte da una base fissa di 32 milioni cui andrebbero aggiunti 6 milioni di bonus. Offerta che per il momento il Girona ha rifiutato, forte della clausola rescissoria da 40 milioni che ha spinto il club spagnolo a chiedere 35 milioni di base fissa e 5 di bonus. La distanza è in ogni caso minima e lascia pensare che si possa arrivare facilmente a dama, anche perché l'accordo con il giocatore (3 milioni l'anno) c'è da tempo.

Insomma, non è ancora fatta, ma ci siamo. Dopo di che sarà il momento delle cessioni, a partire da quella di Tammy Abraham, finito nel mirino del Milan e pronto ad accettare la corte dei rossoneri. Su questo fronte i colloqui tra i club sono intensi da giorni, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto. La Roma vorrebbe una cessione cash e a titolo definitivo, Moncada e Furlani stanno provando la strada del prestito con diritto e vorrebbero inserire nell'affare Jovic, giocatore che non sembra però scaldare troppo De Rossi. Anche in questo caso, comunque, tutto è ancora possibile e, nonostante la distanza tra domanda e offerta, tutto lascia pensare che si possa arrivare alla fumata bianca.