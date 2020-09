Roma-Milik, c'è il sì del giocatore. Oggi incontro decisivo

ULTIME SCHERMAGLIE

L'intrigo di mercato dell'estate sembra a un punto di svolta. Arkadiusz Milik è sempre più vicino alla Roma dopo che in giornata ci sono stati notevoli passi avanti nella trattativa. Il polacco, che è fuori dal progetto Napoli, sta ancora riflettendo sul suo futuro ma pare ormai che il suo agente, David Piantak, abbia l'ok per chiudere. Manca, in realtà, l'intesa economica sul contratto. Oggi le parti si aggiorneranno e potrebbe già esserci la fumata bianca. Milik in giallorosso libererebbe, ovviamente, Edin Dzeko alla Juve, quel 9 tanto chiesto da Pirlo.

L'accordo tra Napoli e Roma c'è già sulla base di un prestito oneroso a tre milioni, obbligo di riscatto fissato a 15 e sette milioni di bonus per un'operazione da 25 milioni di euro .

Per il polacco è pronto un contratto quinquennale, con i giallorossi disposti a far salire l'ingaggio da 4,5 a 4,8 milioni di euro più una parte variabile pur di convincere il giocatore a sposare la causa capitolina, andando a riempire la casella in attacco che verrà lasciata vuota da Dzeko, destinato a partire per Torino: intesa per un biennale a 7,5 milioni netti a stagione.