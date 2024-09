Roma, manca un difensore: da Hummels agli altri in lista

MANOVRE GIALLOROSSE

Oltre all'ex Borussia, si sondano altri due nomi: uno è un grande ritorno.

Sembra non fermarsi all'ufficialità di Hermoso il mercato in entrata della Roma. Con la partenza di Chris Smalling direzione Al Fayha, a Trigoria Daniele De Rossi pensa già al sostituto per completare definitivamente il pacchetto difensivo. Ecco quindi che riprende quota il nome di Mats Hummels, primo indiziato e giocatore molto apprezzato dai giallorossi. Una trattativa, quella per l'ex Borussia Dortmund ora svincolato, che ieri sembrava arenata ma che oggi, invece, potrebbe regalare nuovi scenari.

L'accordo con la Roma c'è: il tedesco firmerebbe un contratto per un anno con opzione per il secondo nel caso in cui raggiunga il 50% delle presenze. Se la trattativa per Hummels dovesse però definitivamente saltare, ci sono altri due centrali che potrebbero approdare a Trigoria. Il primo è Joël Matip, classe 1991: l'ex Liverpool ha rescisso il proprio contratto con i Reds lo scorso luglio ed è in cerca di una nuova squadra. Su di lui è da segnalare l'interesse della Lazio e qualcuno non esclude così un possibile derby di mercato.

Il terzo profilo sarebbe invece un clamoroso ritorno nella capitale:. Il greco, che tutti ricorderanno per il terzo gol contro il Barcellona nella rimontata Champions dell'aprile 2018, si sarebbe infatti offerto alla sua ex squadra dopo la non esaltante esperienza, complici gli infortuni, nella Salernitana.

Su questi ultimi due nomi la dirigenza resta però cauta visti i numerosi problemi fisici che hanno segnato le ultime stagioni dei due centrali.