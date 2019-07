Roma, l'acquisto di Veretout è ufficiale: contratto fino al 2024

Nuovo acquisto in casa Roma, che ha ufficializzato l'arrivo di Jordan Veretout in cambio di 1 milione di euro per il prestito di un anno, con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Per la Fiorentina sono inoltre previsti altri 2 milioni di euro legati ai bonus. Il centrocampista francese ha firmato un contratto fino al 2024.