Roma, incontro Friedkin-Zaniolo: “Tornerai più forte”

ROMA

Nicolò Zaniolo e la Roma avanti insieme. Il rinnovo del gioiello dei giallorossi sembra ormai una formalità, soprattutto dopo l’incontro “segreto” con Dan Friedkin svelato da Sky Sport e avvenuto pochi minuti prima della sfida dell’Olimpico contro la Juve. “Tornerai più forte di prima", le parole che avrebbe detto il numero uno giallorosso al ragazzo, parole che hanno dato a Zaniolo uno stimolo in più per lavorare nel migliore dei modi nelle prime settimane della riabilitazione.

Un’attestazione di stima molto importante per il giocatore dopo il secondo grave infortunio della sua carriera, una carica di fiducia e di entusiasmo per affrontare il lungo percorso che lo riporterà in campo non prima della prossima primavera. A proposito, il ginocchio operato è asciutto e i segnali che arrivano dalla Capitale riferiscono di una rieducazione che sta funzionando molto bene.

Per rivedere Zaniolo in campo bisognerà aspettare almeno marzo, per il rinnovo invece i tempi dovrebbero essere più brevi. Friedkin ha rassicurato il giocatore, si aspetta solo la nomina del nuovo direttore sportivo da parte della nuova proprietà americana prima di mettere nero su bianco un accordo già definito nelle passate settimane.

