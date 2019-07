Roma, Higuain pronto a dire sì: ma vuole la buonuscita dalla Juve

VALIGIA IN MANO

Il gol realizzato domenica al Tottenham non ha modificato la linea della Juve, che vuole cedere Higuain anche per fare spazio al possibile arrivo di Icardi in bianconero. Il Pipita, come riferito dal Corriere dello Sport, è pronto ad accettare la proposta della Roma che mette sul piatto 4,5 milioni a stagione più bonus: una cifra inferiore rispetto all'ingaggio attuale, ma la Juve proprio per questo motivo potrebbe garantire una ricca buonuscita al centravanti.

La Roma è a caccia del sostituto di Dzeko, sempre più vicino all'Inter, e il Pipita rappresenta la prima scelta di Fonseca. I prossimi giorni potrebbero dunque essere decisivi per un affare che, con un effetto domino, sbloccherebbe in automatico anche la trattativa tra nerazzurri e giallorossi oltre al possibile traferimento di Icardi a Torino.

Intanto il ds giallorosso Petrachi, dopo aver preso Mancini, è al lavoro per un altro difensore e il nome nuovo è quello di Daniele Rugani. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve al momento valuta l'azzurro circa 30 milioni di euro: una cifra importante che potrebbe spingere la Roma a virare su Lucas Verissimo, 23enne difensore del Santos seguito da Petrachi già ai tempi in cui era al Torino. Per il brasiliano potrebbero bastare 8-9 milioni di euro.