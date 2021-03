Roma, Friedkin delusi da Fonseca: Allegri e Sarri restano in pole

PANCHINA ROMA

La proprietà sta valutando il cambio tecnico per la prossima stagione a prescindere dalla Champions

La sconfitta interna contro il Milan nell'ultimo turno di campionato ha lasciato ancora una volta il segno in casa Roma. Il problema di personalità e rendimento negli scontri diretti sta condizionando un campionato trascorso nelle parti alte della classifica, ma ha messo in forte discussione la gestione di Paulo Fonseca. L'obiettivo Champions è ancora alla portata dei giallorossi, ma il rendimento incostante è la prima accusa per il tecnico portoghese che a fine stagione potrebbe perdere il posto.

Le brutte figure negli scontri diretti hanno deluso i Friedkin che però hanno deciso di non cambiare la guida a campionato in corso, spostando ogni eventuale discorso sul cambio tecnico per il prossimo campionato indipendentemente dai risultati ottenuti da qui a maggio dalla Roma.

Con la qualificazione alla Champions nel contratto di Fonseca si attiverebbe automaticamente il rinnovo di un anno, ma la proprietà avrebbe intenzione di cambiare rotta rinforzando la squadra ma per un nuovo allenatore. I nomi in ballo sono sempre i soliti: Allegri e Sarri.

Con l'ex Milan e Juventus, già contattato lo scorso settembre, i rapporti sono sempre rimasti buoni. Allegri è disponibile e dopo due anni ai box ha voglia di tornare in panchina con la Roma, piazza difficile e da gestire, che sarebbe una prova stimolante per un vincente come lui. Il progetto resta da discutere così come un eventuale stipendio pesante. L'alternativa - secondo il Corriere dello Sport - è Sarri, già in orbita Fiorentina.